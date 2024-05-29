В Подмосковье выставили на торги недвижимость под коммерцию

В Подмосковье выставлена на торги недвижимость под коммерцию. ДОМ.РФ проведет аукционы по ее реализации в Богородском городском округе — под размещение коммерческих и производственных объектов. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Как известно, 21 июня состоятся торги по продаже имущественного комплекса вблизи д. Новые Псарьки в сельском поселении Аксено-Бутырское к западу от Ногинска. В составе лота: участок площадью 15,87 га и 15 строений общей площадью 2 тысяч кв. м. Недвижимость подойдет под размещение складов или производственных мощностей. У объекта хорошая транспортная доступность благодаря близости к федеральной трассе М7 «Волга».

Район обладает высокой инвестиционной привлекательностью и имеет значительный потенциал для инновационного развития. Расстояние до МКАД — около 34 километров по Горьковскому шоссе.

Прием заявок на участие в аукционе завершается 17 июня. Начальная цена лота составляет 170,01 миллионов рублей.

На 28 июня намечено проведение аукциона по продаже земельного участка площадью 35,07 га в том же районе. Земля также предназначена под размещение складских или производственных комплексов. В непосредственном окружении — лес. Удаленность от Горьковского шоссе составляет 550 метров.

Заявки на участие в торгах принимаются до 24 июня. Начальная цена лота — 178,9 миллионов рублей.

ДОМ.РФ ведет активную деятельность по развитию неиспользуемых федеральных земель и объектов в Московской области. В марте за 22,98 миллиона рублей на торгах было передано право реализации проекта комплексного развития территории на участке 3,3 га в Ленинском районе. В том же месяце за 163,9 миллиона рублей было продано имущество бывшего оздоровительного комплекса «Клязьма» в г. Пушкино. В ноябре 2023 года за 403,49 миллиона рублей реализована бывшая правительственная дача в Мытищах, на которой в 1930-х годах жил Иосиф Сталин.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.