В Подмосковье выставили на торги 157 новых объектов за неделю

За неделю с 26 по 30 января 2026 года в Подмосковье на торги выставили 157 объектов. Среди них — 71 земельный участок в аренду, 80 участков на продажу, 3 нежилых помещения в аренду, 1 нежилое помещение на продажу и 2 объекта под водопользование.

Земельные участки предназначены для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства. Например, в округе Истра сдается в аренду участок площадью 11,82 сотки в деревне Синево с начальной ценой 500 000 рублей в год. В Дмитровском округе на продажу выставлен участок площадью 23,45 сотки в селе Ивановское по цене 1 290 758,35 рубля.

Для бизнеса также доступны новые предложения: в Дмитровском округе сдается участок под спортивные объекты площадью 8,66 сотки, в Истре — участок под дорожный сервис площадью 80 соток, а в Волоколамском округе — участок под склады площадью 61,2 сотки.

Все торги проходят в электронной форме на Едином портале торгов Московской области. Для участия необходима усиленная квалифицированная электронная подпись. Подробные инструкции и обзоры законодательства размещаются в телеграм-канале комитета по конкурентной политике Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.