В Подмосковье выставили на аукцион участки и недвижимость для коммерции

ДОМ.РФ открыл прием заявок на аукционы по продаже земли и недвижимости для коммерческого использования в Истринском районе и Электростали. Заявки принимаются до 2 марта, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

ДОМ.РФ предлагает инвесторам приобрести земельные участки и объекты недвижимости в Московской области для размещения коммерческих объектов. На западе региона, в деревне Высоково Истринского района, на торги выставлен участок площадью 0,88 га. Он находится в жилой зоне с развитой инфраструктурой и удобной транспортной доступностью: до улицы Центральная — 630 метров, до автодороги «ЦКАД, 312-й километр» — менее 1,86 км, а ближайшая остановка общественного транспорта расположена в 550 метрах.

Рядом выставлен еще один участок площадью 0,28 га, также предназначенный для коммерческого использования.

В восточной части Подмосковья, в Электростали, на аукцион выставлен имущественный комплекс: участок 0,5 га и здание площадью 455,3 кв. м по адресу Фрязевское шоссе, дом 51а. В непосредственной близости находятся жилые дома и коммерческие объекты, а до железнодорожной станции Электросталь — 2 км.

ДОМ.РФ продолжает развивать неиспользуемое федеральное имущество в регионе. В 2025 году были реализованы участки в Истре, Щелково, Люберцах и Пушкинском районе на общую сумму свыше 669 млн рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область заинтересована в сотрудничестве с иностранными инвесторами. Власти региона делают нужные шаги в этом направлении.

«Мы понимаем, что сегодня, как никогда, мы должны делать встречные шаги в разных направлениях, будь то инфраструктура, жилье или решение трудовых ресурсов. Мы знаем, что наш вклад для вас важен», — подчеркнул губернатор.