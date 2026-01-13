В Подмосковье выставили на аукцион коммерческую недвижимость в четырех районах

ДОМ.РФ предлагает инвесторам объекты коммерческой недвижимости в Ивантеевке, Химках, Электроуглях и Чеховском районе. Заявки на участие в аукционах принимаются до 2 и 9 февраля, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

ДОМ.РФ выставил на аукцион объекты коммерческой недвижимости в нескольких районах Подмосковья. В Ивантеевке инвесторам предлагается помещение площадью 161 кв. м — автомобильный гараж на проспекте Маяковского, 3-б. Объект находится в жилом районе с развитой транспортной доступностью. Заявки принимаются до 2 февраля.

В микрорайоне Сходня (Химки) на торги выставлен участок площадью 0,71 га и здания общей площадью 354,6 кв. м, ранее принадлежавшие телевизионному техническому центру «Останкино». Объект расположен рядом со станцией МЦД-3 «Сходня». Заявки принимаются до 9 февраля.

В Электроуглях на аукционе представлены помещения общей площадью 1,4 тыс. кв. м в жилом доме на улице Светлый, 22. Помещения имеют отдельный вход и находятся в районе с развитой инфраструктурой. Заявки принимаются до 9 февраля.

В Чеховском районе инвесторам предлагается имущественный комплекс: участок 1 га и два здания общей площадью 1,08 тыс. кв. м рядом с санаторием «Русское поле». Заявки принимаются до 9 февраля.

ДОМ.РФ продолжает реализовывать неиспользуемое федеральное имущество в Московской области. В 2025 году были успешно проведены сделки в Истре, Щелково, Люберцах и Пушкинском районе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.