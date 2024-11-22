В Подмосковье выдано разрешение на ввод в эксплуатацию ЖК «Миловидное»

ЖК «Миловидное» построили в Ленинском городском округе. Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию. Жилой комплекс состоит из двух монолитных корпусов, включая встроено-пристроенные помещения детского сада на 85 мест и котельную, сообщает пресс-служба ведомства.

В 17-этажных домах общей площадью 52 тыс. кв. метров представлены квартиры классического и евроформата. Подъезды корпусов находятся на уровне земли, проходы в лобби сквозные. На первых этажах с витражными окнами обустроены колясочные, а на подземном этаже расположены келлеры.

Общая площадь нового детского сада составляет 1,1 тыс. кв. метров. В нем создано все необходимое для комфортного всестороннего развития детей: помещения для музыкальных и физкультурных занятий, буфеты и кабинеты для кружковых занятий. На прилегающей к детскому саду территории расположены четыре игровые площадки и одна спортивная.

ЖК «Миловидное» находится в районе с развитой социальной и торговой инфраструктурой в окружении трех лесопарков и каскада прудов. В жилом комплексе создан двор без машин, оборудованы площадки для детей разных возрастов, спортивная зона с тренажерами, прогулочные аллеи с местами отдыха. Ландшафтное озеленение двора выполнено с многообразием трав, кустарников и деревьев. На первых этажах жилых домов расположены помещения для коммерческой инфраструктуры: магазины, супермаркеты и предприятия сферы услуг.

В Московской области девелоперы вместе с жилыми домами строят всю необходимую инфраструктуру в рамках комплексного развития территорий.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.