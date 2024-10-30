В Подмосковье выдано 56 тыс ГПЗУ для целей проектирования в этом году

В Московской области с начала года было выдано 56 тыс градостроительных планов для целей проектирования, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«ГПЗУ является обязательным документом для получения разрешения на строительство и ввода объекта в эксплуатацию. Градплан содержит информацию о потенциале и планировочных ограничениях участка — зоне планируемого размещения объекта капстроительства, минимальных отступах от границ, видах разрешенного использования. За 10 месяцев текущего года для целей проектирования в Подмосковье выдано 56 тыс. градпланов, больше трети из них — под объекты нежилого назначения. В частности, под складское назначение подготовлено 2,7 тыс. градпланов, производственное — 1,5 тыс., порядка 1 тыс. — под объекты торговли и услуг, под сельскохозяйственную деятельность — 850. В перспективе на зарезервированных территориях будут реализованы объекты, создающие новые рабочие места для сбалансированного развития региона», — сообщил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Общее количество выданных документов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года возросло на 35%, к концу октября 2023 года была выдана 41 тысяча ГПЗУ.

На земельные участки, предназначенные под ИЖС, с начала текущего года выдано порядка 33,5 тыс. ГПЗУ, это 60% от общего количества. Согласно законодательству для строительства индивидуальных жилых домов ГПЗУ не является обязательным документом, но несмотря на это, среди жителей региона сохраняется высокий спрос на госуслугу. Именно на базе ГПЗУ можно получить представление о том, можно ли строить на земельном участке и в каких параметрах. Тем самым, граждане могут быть предупреждены о покупке неликвидного земельного актива.

В числе градостроительно активных городских округов — лидеров по количеству выданных ГПЗУ за указанный период: Раменский — 1,4 тыс., Щелково — 1,3 тыс., Домодедово — 0,9 тыс.

Услуга по подготовке и регистрации градостроительных планов земельных участков доступна в электронном виде на региональном портале госуслуг https://uslugi.mosreg.ru/services/6909, в дополнение к ГПЗУ в обязательном порядке предоставляется информация о технических условиях подключения к инженерным сетям.

Выдача ГПЗУ осуществляется в Подмосковье в проактивном формате, у застройщиков и жителей региона есть возможность получить три госуслуги в градостроительной сфере в рамках одного заявления. При обращении за ГПЗУ можно сразу получить заключение Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки, а также технические условия «Безопасный регион».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.