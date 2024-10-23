В Подмосковье ввели в эксплуатацию более 9,4 млн кв метров жилья с января

С начала года в Московской области ввели в эксплуатацию 9,4 млн кв. метров жилья. Из них — 1,6 млн пришлись на многоквартирные дома и 7,8 млн на объекты индивидуального жилищного строительства. Это самый высокий показатель среди регионов — 12% от общего ввода жилья в России, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Больше всего квадратных метров МКД введено в Ленинском г. о. — 415 тыс. кв. метров, Одинцовском г. о. — 164 тыс. кв. метров, г. о. Люберцы — 156 тыс. кв. метров. Кроме того, Раменский округ, Истра и Одинцовский г. о. — в топе муниципальных образований по объемам ввода индивидуальных домов.

Строительство жилых кварталов в Подмосковье ведется в рамках комплексного развития территорий. При рассмотрении проектов планировки территорий уделяется особое внимание инфраструктуре: детским садам, школам, поликлиникам, парковкам и зонам отдыха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работы по строительству продолжаются и после ввода объектов в эксплуатацию.

«Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов. Кроме того, прорабатываем маршруты общественного транспорта, чтобы во всех новостройках людям было удобно и комфортно жить», — сказал Воробьев.