В Подмосковье ввели в эксплуатацию 5,8 млн кв метров жилья с января по июнь

Подмосковье традиционно строит больше всех в стране. За январь–июнь 2024 г. в регионе ввели в эксплуатацию 5,8 млн кв. метров жилья. Многие покупатели выбирают квартиру с готовой отделкой, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Покупка квартиры с отделкой подойдет тем, у кого нет времени на ремонт. Например, надо быстро переехать, а времени выбирать обои, ламинат и цвет краски нет. Для таких покупателей квартира с готовой отделкой — лучший вариант.

Также этот вариант будет удобен тем, кто хочет сэкономить. Отделка включена в стоимость квартиры и, соответственно, на нее распространяются ипотечные условия. Это выгоднее, чем несколько лет копить на ремонт и все равно не успевать за ростом цен на материалы или чем брать потребительский кредит с высокими ставками.

Готовая отделка станет отличным решением для тех, кто рассматривает свою новую квартиру как временное жилье, планирует через несколько лет создавать семью и расширять квадратные метры или же переезжать в другой район.

Такой вариант может подойти инвесторам. Квартиру получится быстро сдать в аренду и получать доход.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.