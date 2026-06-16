В Подмосковье ввели предвариательное согласование АГО

Проектировщики и застройщики Подмосковья смогут добровольно представить архитектурно-художественные решения на рассмотрение рабочей группы территориальных подразделений Мособлархитектуры до подачи на согласование АГО, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Новая процедура «пред-АГО» направлена на повышение качества государственной услуги по согласованию архитектурно-градостроительного облика и улучшение городской среды региона. Рассмотрение носит консультационный характер и не заменяет обязательное согласование АГО.

Рабочая группа рассматривает проекты торговых и торгово-развлекательных центров и МФЦ площадью менее 5 тыс. кв. м, общественных и административно-деловых зданий, ветеринарных клиник, рынков, магазинов, кафе и ресторанов. Также в перечень входят вокзалы, автостанции и автосервисы при внебюджетном финансировании, производственные здания, склады и сельскохозяйственные объекты.

Эксперты проверяют соответствие региональным нормативам градопроектирования и правилам землепользования и застройки, оценивают экологичность решений, колористику и материалы фасадов. По итогам заявителю направляют письменные рекомендации в виде выписки из протокола заседания рабочей группы.

Обратиться за консультацией можно на любой стадии подготовки проекта до получения услуги по согласованию АГО, направив письмо в комитет. Положение и состав рабочей группы утверждены распоряжением комитета от 10.06.2026 №33РВ-472.

Согласованием АГО многоквартирных и блокированных домов, социальных объектов, многоуровневых паркингов площадью более 1,5 тыс. кв. м, торговых комплексов и МФЦ свыше 5 тыс. кв. м, гостиниц и турбаз, а также вокзалов и автостанций при бюджетном финансировании занимается профильное управление формирования архитектурно-градостроительного облика городов и населенных пунктов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в регионе 44 автовокзала и автостанции.

«Мы обновляем не только фасады и коммуникации, а еще делаем комфортные залы ожидания, туалеты, устанавливаем электронные табло, вендинговые аппараты. К работам привлекаем бизнес», — сказал губернатор.