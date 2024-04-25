В Подмосковье вступили в силу поправки по выдаче разрешительной документации

Вступили в силу инициированные Главгосстройнадзором Московской области изменения в постановление правительства региона, устанавливающие особенности выдачи разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию теплоснабжения и электросетевого хозяйства, иных нежилых объектов капитального строительства, сообщили в пресс-службе ведомства.

Нововведения в нормативно-правовом поле направлены на оптимизацию и упрощение процедуры выдачи разрешительной документации в строительстве и касаются социально значимых направлений.

В частности, теперь документарная оценка соответствия обязательным требованиям объектов теплоснабжения, строительство, реконструкция которых осуществляется по договорам и соглашениям, заключенным с ЦИО Московской области или ОМСУ Московской области, либо на основании государственно-частного или муниципально-частного партнерства, будет проводиться после выдачи разрешения на их строительство (РС).

Главгосстройнадзор дал возможность застройщикам этих объектов получить РС, приступить непосредственно к стройке и параллельно формировать пакет необходимых документов до момента выдачи разрешения на ввод их в эксплуатацию (РВ). Таким образом, для застройщиков указанных объектов теплоснабжения сроки выхода на стройплощадку будут сокращены на 6 и более месяцев.

Еще одно изменение связано с объектами электросетевого хозяйства. Так, при выдаче РС данных объектов в случае, если земельные участки для строительства, реконструкции проектируемого объекта электросети федерального значения, регионального значения или местного значения образуются из земель, которые находятся в государственной либо муниципальной собственности, либо из земель, государственная собственность на которые не разграничена, предоставление правоустанавливающих документов на такие участки сразу застройщику не потребуется, необходимо только приложить реквизиты утвержденного проекта межевания территории, либо схемы расположения на кадастровом плане.

К формированию правоустанавливающих документов на землю государственной или муниципальной собственности и получению положительного заключения экспертизы можно будет приступать непосредственно в процессе самого строительства, главное — соблюсти сроки до выдачи РВ. Таким образом, для застройщиков объектов электросетевого хозяйства срок получения РС сократится до 4 месяцев.

Часть поправок также упростила процедуру РВ объектов электросети. РВ на подобные объекты теперь будут выдаваться в случаях превышения параметров протяженности трассы при условии, что проектируемый объект электросети размещается в границах зоны планируемого размещения линейного объекта, установленной документацией по планировке территории. Таким образом, срок получения РВ для застройщиков сократится на 6 месяцев.

Что касается выдачи РС и РВ нежилых объектов капитального строительства в устаревших проектах планировки территории (ППТ), утвержденных до 31.12.2014 года, то срок их получения сокращен на 21 месяц, так как изменение ППТ в связи с внесением поправок в постановление правительства Московской области от 29.03.2022 № 296/12 теперь не потребуется. Учитываться будут только красные линии без переутверждения по параметрам градостроительного плана земельного участка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.