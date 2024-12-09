В Подмосковье врачам предоставили 230 земельных участков в 2024 году

За одиннадцать месяцев 2024 года в безвозмездное пользование узким медицинским специалистам в Московской области в рамках региональной льготной программы «Земля врачам» предоставили 230 земельных участков. Всего с начала действия закона участки получили 2 398 врачей, 514 из них — в специализированных поселках для медиков, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

Наибольшее количество участков в этом году предоставили в Орехово-Зуеве (22), округе Пушкинский (17), Талдоме (16), Солнечногорске (15), Ступине (15).

Льготная мера по предоставлению земли позволяет привлечь специалистов самых дефицитных областей в учреждения здравоохранения. К примеру, врач-терапевт участковый Игорь Рейтаров, работающий в ГБУЗ МО «СЦРБ» 9 лет, получил земельный участок площадью 814 кв. м в д. Бутурлино г. о. Серпухов в 2022 году, а в сентябре этого года уже зарегистрировал свой дом.

По 8 соток земли предоставлены два года назад также врачу фтизиатру ГБУЗ «МОКПТД» Оксане Гагаркиной (стаж 12 лет) и врачу анестезиологу-реаниматологу ГБУЗ МО «Сергиево-Посадская больница» (15 лет медицинского стажа) Татьяне Новиковой. Оба врача получили землю в специализированном поселке и в настоящее время завершают строительство своих домов.

«Мне нравится именно то, что у нас создан отдельный поселок для врачей. Место отличное, все здесь уже обустроено: вода, свет, газ, электричество, сделаны подъездные дороги и даже установлена детская площадка. Большая благодарность за все!» — поделилась врач анестезиолог-реаниматолог Татьяна Новикова.

Медикам из 39 различных специальностей, работающим в учреждениях здравоохранения Московской области на протяжении не менее 3 лет, предоставляются безвозмездные участки земли в 32 городских округах. Чтобы получить такой участок, можно подать заявку через местную администрацию на выбор из предложенного списка или же самостоятельно найти участок на кадастровой карте и подать заявление через портал uslugi.mosreg.ru, указав должность, место работы и координаты участка. Срок оформления заявки составляет 15 рабочих дней. В собственность бесплатно участок можно получить по истечении пяти лет со дня предоставления земельного участка в безвозмездное пользование (статья 39.5. ЗК РФ) при его использовании в соответствии с установленным видом разрешенного использования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.