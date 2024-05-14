В Подмосковье возводят ЖК «Высокие Жаворонки»

сегодня в 10:20

Между крупными подмосковными городами с развитой инфраструктурой Одинцово и Голицыно строят ЖК «Высокие Жаворонки». Девелопер проекта ведет работы в корпусах № 10 и 11. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Сейчас в обоих корпусах ведется монтаж лифтового оборудования, внутренних инженерных систем теплоснабжения, вентиляции, систем электроснабжения и освещения, слаботочных систем. Также ведутся остекление оконных проемов и лоджий, установка металлических дверей входных групп и отделка МОП. Выполняются работы по устройству внутриплощадочных инженерных сетей.

Корпуса 10 и 11 жилого комплекса будут построены в соответствии с новыми стандартами жилой застройки в Московской области — с разнообразными функциональными планировками, благоустроенной территорией, озеленением, современными детскими и спортивными площадками.

Рядом с ЖК находится заповедная природная зона площадью 140 га. Уникальные леса природного резервата долины реки Вяземки благоприятно влияют на экологию и формируют здоровый микроклимат. Проект представляет собой квартал жилых домов высотой 12 этажей с благоустроенными дворами. 6 корпусов уже сданы в эксплуатацию. На первых этажах зданий предусмотрена коммерческая инфраструктура.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье является лидером по вводу многоквартирных домов в стране.

По словам губернатора, сейчас много сил направлено на расселение жителей из аварийных домов.