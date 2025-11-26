В Подмосковье возводят ЖК Skolkovo One

Клубный жилой комплекс Skolkovo One строится в Одинцовском районе, поселок Заречье, вблизи Мещерского парка. Первая очередь включает три дома на 676 квартир и 26 коммерческих помещений общей площадью 2 830 кв. метров. Общая жилая площадь комплекса составляет 44 087 кв. метров, сообщает пресс-служба Минжилполитики.

Жилой комплекс Skolkovo One удобно расположился менее чем в полукилометре от МКАД, рядом с крупными дорогами (улица Торговая, проспект Генерала Дорохова, Кутузовский проспект) и инновационным центром Сколково. Это позволит ежедневно привлекать до 60–80 тысяч посетителей. Магазины находятся прямо на Торговой улице, хорошо видны автомобилистам и обеспечены удобной парковкой на 380 мест.

Большая часть коммерческой недвижимости остается под контролем застройщика, привлекающего нужных арендаторов. Внутренняя аллея станет местом расположения ресторанов, спортивных студий, детских центров, дизайн-бюро. Фасады зданий, обращенные к Торговой улице, займут торговые точки и предприятия широкого профиля: небольшие продуктовые магазины, винотеки, аптеки, салоны красоты и оздоровления.

Все коммерческие помещения оборудованы отдельными уличными входами, высокими потолками (от 4 м), большими окнами и хорошим естественным светом. Пространства предоставляются в формате shell & core: подведено водоснабжение, канализация, установлено центральное отопление и пожарная сигнализация. Возможно установить собственную вентиляционную систему. Два помещения дополнительно оснащены технологией для ресторана.

Застройщики построили соцобъекты в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных источников финансирования.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работы по строительству продолжаются и после ввода объектов в эксплуатацию.

«Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов. Кроме того, прорабатываем маршруты общественного транспорта, чтобы во всех новостройках людям было удобно и комфортно жить», — сказал Воробьев.