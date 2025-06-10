В Подмосковье возводят жилой комплекс «Публицист»

В Подмосковье возводят ЖК «Публицист». На текущий момент завершены монолитные работы в корпусах № 10 и 11, а также работы по устройству фундаментных плит корпуса № 12. Сейчас застройщик ведет работы на нескольких объектах, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В жилом корпусе № 10 завершены монолитные работы, выполняется монтаж лестничных маршей и вентиляционных коробов, ведутся работы по кладке наружных стен, на уровне девятого этажа. Каркас корпуса № 11 выполнен на 95%. В секциях 6 — 11 завершены монолитные работы, а в секциях 1 — 5 вертикальные монолитные конструкции возводят на уровне 14 этажа. Также активно ведется устройство лестничных маршей и вентиляционных коробов. Работы по каменной кладке внешних стен в секциях 6-11 ведутся на уровне 15 этажа, а в секциях 1-5 — на уровне седьмого этажа.

Для строительства корпуса № 12 на площадке установлены четыре башенных крана. Завершены работы по устройству фундаментных плит, и на 90% готова подземная часть корпуса. В семи секциях рабочие приступили к возведению типовых этажей, а также к возведению фундаментной плиты автостоянки.

Завершены работы по устройству фундаментной плиты детского сада на 300 мест. На 80% выполнена подземная часть здания. Рабочие приступили к возведению стен первого этажа.

В настоящее время на площадке работает около 300 специалистов и более 40 единиц специальной техники, включая 8 подъемных кранов.

Жилой квартал «Публицист» предполагает четыре этапа строительства. Всего новый квартал будет включать 18 жилых домов, физкультурно-оздоровительный комплекс, две общеобразовательных школы, пять детских садов, поликлинику, а также всю социальную и коммерческую инфраструктуру. Девелопер также благоустроит лесопарковую зону площадью 20 гектаров и улучшит дорожно-транспортную сеть — построит дороги, остановки общественного транспорта и запустит два муниципальных маршрута до ЖД-станции «Пушкино».

В Московской области девелоперы вместе с жилыми домами строят всю необходимую инфрастуруру в рамках комплексного развития территорий.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работы по строительству продолжаются и после ввода объектов в эксплуатацию.

«Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов. Кроме того, прорабатываем маршруты общественного транспорта, чтобы во всех новостройках людям было удобно и комфортно жить», — сказал Воробьев.