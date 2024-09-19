сегодня в 12:25

В Подмосковье возводят ЖК «Гранд Комфорт» в рамках КРТ

В Жуковском в рамках КРТ возводят ЖК «Гранд Комфорт». Жилой комплекс состоит из четырех 18-этажных домов с кладовыми помещениями и двухуровневым подземным паркингом на 1 700 мест, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Для комфорта жильцов девелопер построит новый детский сад во дворе на 289 мест и две пристройки к уже действующим школам. На первых этажах ЖК будут размещены поликлиника, аптека, МФЦ, кофейня, магазины, салоны красоты и другая необходимая инфраструктура.

В первой очереди возведено 7 этажей. Во второй очереди завершается забивка свай, продолжается строительство стен паркинга, в 4-й секции жилого дома возведено 2 этажа.

В жилом комплексе предусмотрено автономное отопление, видеонаблюдения, высота потолков до 3,1 метров, энергосберегающие стеклопакеты. Имеется множество планировочных решений, от смарт-студий до просторных трехкомнатных квартир.

Одной из ключевых особенностей проекта является озеленение внутренней территории. Запланирована посадка декоративных кустарников, сосен, плакучих ив, рябины и петуний. Основное озеленение комплекса будет выполнено на пешеходном бульваре, который переходит в благоустроенную и красивую набережную с зонами для активного отдыха, спокойного времяпрепровождения и занятий спортом.

Подмосковные застройщики возводят всю необходимую социальную инфраструктуру в жилых комплексах в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных источников финансирования.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.