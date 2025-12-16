В Подмосковье возводят ЖК «G3 Театральный»

ЖК «G3 Театральный» строят в Подмосковье. Девелопер реализует проект в Раменском городском округе. Здесь продолжаются работы на площадке дома №2. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

На объекте завершает утепление контура фасада и продолжается облицовка керамогранитом. Лестничные клетки и детский сад остеклены, идет монтаж витражей в коммерческих помещениях. Здесь уже запущена котельная, в подвальной части продолжается монтаж инженерных систем. На балконах залита стяжка, ведется штукатурка в помещениях детского сада и подготовка полов в техподполье.

На территории выполнены работы по устройству отсыпки песчаного основания зоны общественной парковки и проезжей части, а также подготовлено бетонное основание площадок детского сада.

ЖК «G3 Театральный» сочетает в себе комфортабельность современного столичного жилья и уют домов пригорода. Здесь построят детский сад на 65 мест и коммерческие помещения. Также комплекс обладает удобной транспортной доступностью, рядом расположена станция МЦД-3 «Ильинская».

Застройщики построили соцобъекты в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных источников финансирования.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работы по строительству продолжаются и после ввода объектов в эксплуатацию.

«Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов. Кроме того, прорабатываем маршруты общественного транспорта, чтобы во всех новостройках людям было удобно и комфортно жить», — сказал Воробьев.