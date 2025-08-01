В Подмосковье возводят жилой комплекс «Новое Видное»

В Подмосковье ведется строительство жилого комплекса «Новое Видное». Сейчас на площадке возводятся 10 жилых корпусов и детский сад на 350 мест. Группа «Самолет» возводит объекты в Ленинском городском округе, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Пять домов (№ 13.1, 13.2, 15, 16.1, 16.2) находятся на финальной стадии — готовность превышает 90%. В зданиях завершаются монтаж инженерных систем, отделочные работы в квартирах и местах общего пользования. Во дворах идут работы по благоустройству: укладывают покрытия, оборудуют парковки и устанавливают малые архитектурные формы. Сдать эти корпуса планируют до конца 2025 года. Корпус № 17 готов на 70%. Сейчас строители монтируют кровлю и остекление. Ввод дома в эксплуатацию намечен на третий квартал 2026 года. Стройготовность еще четырех корпусов (№ 14.1, 14.2, 18.1 и 18.2) превышает 25%.

Первый детский сад в проекте построен на 76%. Завершены монолитные работы, кладка стен, завершается устройство кровли и фасада. Параллельно ведется монтаж инженерных систем, внутренняя отделка и пуско-наладочные работы лифтового оборудования. На прилегающей территории идут земляные работы, укладка покрытий и установка малых архитектурных форм. Ожидается, что детский сад введут в эксплуатацию в 4 квартале 2025 года.

ЖК «Новое Видное» — крупный жилой проект рядом с Видновским лесопарком, в 8 км от МКАД. В 20 минутах пешком находится железнодорожная станция Калинина, обеспечивающая удобный доступ к Москве. На территории комплекса появится вся необходимая инфраструктура: семь детских садов, четыре школы, поликлиника, станция скорой помощи, физкультурно-оздоровительный комплекс, а также кафе, супермаркеты, аптеки и салоны красоты. Во дворах жилых домов обустроят игровые и спортивные площадки. Вне дворового пространства разместятся уютные парки для прогулок и плейхабы — зоны отдыха и активностей для детей разных возрастов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.