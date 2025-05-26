В Подмосковье возводят жилой комплекс «Аникеевский»

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В Подмосковье возводят ЖК «Аникеевский». Проект реализуется в рамках КРТ в городском округе Красногорск, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

В корпусах 20/1, 20/2 завершается монтаж кровли и металлоконструкций. Ведутся работы по устройству фасадов, внутренних и наружных инженерных коммуникаций.

В корпусе 20/1 разместится поликлиника на 130 посещений в смену, а в корпусе 20/2 запланированы коммерческие помещения.

В корпусах 12.2 и 13 ведется устройство монолитных сборных железобетонных вертикальных конструкций и перекрытий.

В корпусе 12.2 параллельно выполняется каменная кладка наружных стен.

В корпусе 12.1 завершаются подготовительные и земляные работы. Ведется устройство фундаментной плиты.

В здании детского сада завершаются кровельные работы и остекление. Ведутся работы по монтажу светопрозрачных конструкций и фасадов. Выполняются отделочные работы и устройство наружных и внутренних инженерных сетей.

ЖК «Аникеевский» возводится в 12 км от МКАД, между Новорижским и Волоколамским шоссе. Первая очередь жилого комплекса включает строительство жилых домов высотой 4-6 этажей, с зелеными благоустроенными дворами. Для автомобилей запланированы парковки. Также для жителей предусмотрена поликлиника.

В Московской области девелоперы вместе с жилыми домами строят всю необходимую инфрастуруру в рамках комплексн6ого развития территорий.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работы по строительству продолжаются и после ввода объектов в эксплуатацию.

«Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов. Кроме того, прорабатываем маршруты общественного транспорта, чтобы во всех новостройках людям было удобно и комфортно жить», — сказал Воробьев.