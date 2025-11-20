В Подмосковье возводят мини-город «Март Парк»

Главное управление государственного строительного надзора Московской области получило уведомление о старте возведения крупного жилого комплекса «Март Парк» в деревне Мартемьяново Наро-Фоминского городского округа. Строительство первых двух многоэтажных домов уже начали строить 17 ноября 2025 года. Сейчас ведутся работы подготовительного периода. Ход строительства контролирует региональный Главгосстройнадзор, сообщает пресс-служба ведомства.

Проект предполагает создание современной и комфортной среды проживания с развитой инфраструктурой и благоустроенной территорией. Будет возведено два современных многоквартирных жилых домов общей площадью около 12 тысяч квадратных метров, включающих 155 комфортабельных квартир различной площади и планировок. Дополнительно планируется построить 106 индивидуальных домов («таунхаусов») на 889 квартир. Комплекс оборудуется необходимой социальной инфраструктурой: школой, детским садом, торговым центром и многофункциональным зданием. Таким образом, новый район станет полноценным жилым сообществом, обеспечивающим жителей всеми необходимыми удобствами и услугами.

Особенностью проекта является использование качественных материалов и соблюдение высоких стандартов качества строительства, направленных на обеспечение комфортного проживания семей с детьми и пожилых людей. Для будущих жильцов предусмотрены просторные зеленые зоны отдыха, прогулочные аллеи и детские площадки, создающие благоприятные условия для семейного досуга и занятий спортом.

Реализация проекта «Март Парк» внесет вклад в развитие жилищного фонда Подмосковья.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.