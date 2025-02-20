В Подмосковье возводят две многоэтажки в составе ЖК «Северный Квартал»

В городском округе Электросталь в ЖК «Северный Квартал» построят еще два многоквартирных жилых дома. Разрешение на строительство выдано застройщику министерством жилищной политики Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В домах общей площадью более 41,8 тыс. кв. метров запроектирован 600 квартир различной планировки от студий до трехкомнатных евроформата. В подъездах предусмотрены колясочные. На первых этаж разместят коммерческие помещения для магазинов и других сфер услуг. Территорию двора благоустроят — здесь будут оборудованы места для отдыха, детские и спортивные площадки.

ЖК «Северный Квартал» строится в городском округе Электросталь и состоит из 6 многоэтажных домов, каждый из которых рассчитан на два подъезда. Помимо жилых домов, в квартале уже построены детский сад и многоуровневый паркинг с круглосуточной охраной.

Во дворах запланировано комплексное ландшафтное благоустройство с озеленением, установкой малых архитектурных форм и оборудованием современных игровых и спортивных площадок. В шаговой доступности находятся детский сад № 1 «Лучик», школы, гимназии, центральная больница и торгово-развлекательный центр «Эльград».

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.