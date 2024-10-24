В Подмосковье возвели фармпредприятие на земле за 1 рубль

Новый цех по производству лекарственных средств построили в подмосковном городском округе Фрязино. Объект компании ООО «Фирма «ВИПС МЕД» построен на участке, переданном инвестору по региональной программе поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль», сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Компания «Фирма «ВИПС МЕД» завершила строительство производственно-складского здания, в котором будет выпускаться средство, необходимое для проведения исследований ЖКТ. Инвестиции в проект составили около 80 млн рублей. На производстве создадут 20 рабочих мест. Начало выпуска продукции запланировано до конца 2024 года, сразу после получения от Минпромторга лицензии на производство лекарственных средств», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На новой площадке будет организовано производство рентгеноконтрастного средства для исследования желудочно-кишечного тракта на основе бария сульфата — Бар-ВИПС. Препарат входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). На данный момент аналогов лекарственного средства Бар-ВИПС на российском рынке не существует.

ООО «Фирма «ВИПС-МЕД» является единственным в России производителем рентгеноконтрастного средства для исследования ЖКТ. Ежегодный выпуск Бар-ВИПСа планируется увеличить до 200 тонн. Также компания выпускает лекарственные средства, хирургические столы, медицинскую технику и медизделия.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — сказал Воробьев.