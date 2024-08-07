В Подмосковье возведут 9,5 тыс кв метров малоэтажного жилья

Земля подойдет под строительство мало- и среднеэтажного жилья. Заявки на участие в торгах принимаются до 2 сентября. Начальная цена лота составляет 43,6 млн рублей.

Участок расположен вблизи д. Высоково округа Истра, неподалеку от ЖК «Малая Истра». В ближайшем окружении — жилая застройка и незастроенные участки. Район обеспечен всей необходимой инфраструктурой для комфортного проживания. У участка хорошая транспортная доступность со стороны Волоколамского шоссе. Расстояние до ЦКАД составляет около 2 км. Ближайшая остановка общественного транспорта «ЖК Малая Истра» находится в 550 метров, до ближайшей железнодорожной станции Истра — около 6,1 км.

ДОМ.РФ ведет активную деятельность по развитию неиспользуемых федеральных земель и объектов в Московской области. Так, в июне за 236,35 млн рублей был продан имущественный комплекс неподалеку от Ногинска под размещение склада или производства. В марте за 22,98 млн рублей на торгах было передано право реализации проекта комплексного развития территории (КРТ) на участке 3,3 га в Ленинском округе. В том же месяце за 163,9 млн рублей было продано имущество бывшего оздоровительного комплекса «Клязьма» в г. Пушкино. В ноябре 2023 года за 403,49 млн рублей реализована бывшая правительственная дача в Мытищах, на которой в 1930-х годах жил Иосиф Сталин.

Дополнительная информация и инструкции по подаче заявок на участие в торгах размещены на официальном сайте ДОМ.РФ в разделе «Список торгов».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.