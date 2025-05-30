В Подмосковье ведется строительство ЖК «Пехра»

В Подмосковье реализуют проект КРТ — ЖК «Пехра». Комплекс расположен в г. Балашиха на территории 36 га. Объект находится в 8 км от МКАД, в непосредственной близости к Щелковскому шоссе. В шаговой доступности Маланьин пруд, реки Пехорка и Малашка, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В жилом комплексе построены 8 корпусов на 6819 квартир, три детских сада, две поликлиники, молочная кухня, школа искусств, образовательное учреждение. Готовится к открытию детский диагностический центр.

В жилом комплексе «Пехра» уже проживает почти 7 тыс. семей. Многие из них живут с домашними питомцами. Среди них обаятельный чихуахуа по кличке Джерри. Он похож на своего тезку из знаменитого мультфильма: маленький, но очень энергичный. Малыш всегда в движении и никого не оставит без внимания. Везде путешествует с семьей, а дома обожает сидеть на подоконнике и наблюдать за прохожими — прямо как кошка.

Джерри — добрый, внимательный и всеми любимый. В «Пехре» ему уютно, как и всем хвостатым.

Подмосковные застройщики возводят всю необходимую социальную инфраструктуру в жилых комплексах в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных источников финансирования.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.