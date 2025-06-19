В Подмосковье ведется строительство ЖК «Пехра»

В Подмосковье реализуют проект КРТ — ЖК «Пехра». Комплекс от ГК «Гранель» расположен в г. Балашиха на территории 36 га. Объект находится в 8 км от МКАД, в непосредственной близости к Щелковскому шоссе. В шаговой доступности Маланьин пруд, реки Пехорка и Малашка, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В жилом комплексе построены 8 корпусов на 6819 квартир, три детских сада, две поликлиники, молочная кухня, школа искусств, образовательное учреждение. Готовится к открытию детский диагностический центр.

Нередко новоселы переезжают в новый дом вместе с питомцами. Недавно в комплекс вместе со своей семьей заселилась очаровательная собака. Полное имя малышки — Лас Вегас, но дома ее зовут просто и тепло — Вега. На новом месте она быстро освоилась: в просторной квартире можно играть, бегать за мячиком и даже за собственным хвостом, если вдруг станет скучно. А главное, есть балкон с отличным обзором на двор, птичек и других хвостатых соседей. Похоже, Вега полностью освоилась и наслаждается новой жизнью.

В Подмосковье застройщики строят комфортные жилые кварталы в рамках КРТ вместе со всей необходимой инфраструктурой.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.