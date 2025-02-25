В Подмосковье ведется строительство ЖК «Легенда Марусино»

В Подмосковье возводят ЖК «Легенда Марусино». В настоящее время на стройплощадке ведутся подготовительные работы. Застройщик возводит объект в городском округе Люберцы, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Два жилых корпуса будут состоять из 347 квартир разной площади (от студий до трехкомнатных). Во дворах оборудуют детские и спортивные площадки, а по периметру комплекса предусмотрена велосипедная дорожка. На первых этажах корпусов расположатся коммерческие помещения: магазины, кафе и салон красоты.

Особое внимание уделяется благоустройству прилегающей территории. Здесь будут оборудованы зоны отдыха, детские площадки и спортивные сооружения. Дворы будут закрыты для автомобилей и посторонних лиц, создавая атмосферу уюта и приватности для своих жильцов. На подземной парковке установят скоростные зарядные станции для электромобилей.

ЖК «Легенда Марусино» расположен в д. Марусино, вблизи улицы Заречной, в городском округе Люберцы. В состав комплекса войдут два жилых корпуса, благоустроенные дворовые территории, новые проезды для автомобильного транспорта. Во дворах разместят детские и спортивные площадки. Помимо магазинов и квартир, в домах расположится физкультурно-оздоровительный комплекс, отделение почты и участковый пункт полиции.

В Подмосковье застройщики строят комфортные жилые кварталы в рамках КРТ вместе со всей необходимой инфраструктурой.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.