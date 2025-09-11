В Подмосковье ведется строительство ЖК «Легенда Марусино»

сегодня в 13:20

ЖК «Легенда Марусино» строят в Подмосковье. ООО СЗ «Марусино» (ГК «Некрасовка Девелопмент») возводит жилой комплекс комфорт-класса в городском округе Люберцы, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В корпусе 1 завершены бетонные работы на 4–5 этажах всех секций, ведется возведение стен 6-го этажа, приступили к кирпичной кладке первого этажа.

В корпусе 2 завершены устройство шпунтового ограждения, подготовка фундаментов и бетонирование стен и перекрытий второго этажа третьей и четвертой секций, начата подготовка фундамента пятой секции.

ЖК «Легенда Марусино» расположен в д. Марусино, вблизи ул. Заречной, в г. Люберцы. В состав комплекса войдут два жилых корпуса, благоустроенные дворовые территории, новые проезды для автомобильного транспорта, подземный паркинг на 156 машино-мест. Во дворах разместят детские и спортивные площадки. По периметру комплекса устроят велосипедную дорожку. Помимо магазинов и квартир, в домах расположится физкультурно-оздоровительный комплекс, отделение почты и участковый пункт полиции.

Подмосковные застройщики возводят всю необходимую социальную инфраструктуру в жилых комплексах в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных источников финансирования.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.