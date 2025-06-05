В Подмосковье ведется строительство ЖК «Легенда Марусино»

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ЖК «Легенда Марусино» строят в Подмосковье. ООО СЗ «Марусино» (ГК «Некрасовка Девелопмент») возводит жилой комплекс комфорт-класса в городском округе Люберцы, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

В корпусе 1, секциях 3-4-2-1: идет бетонирование стен 4-й секции первого этажа, также выполнено бетонирование стен 3-й секции первого этажа. Полностью забетонированы стены 2-й секции первого этажа. Плита перекрытия первого этажа залита бетонной смесью в секциях 4, 3 и 2. Завершение бетонирования стен подвального помещения первой секции приближается к финишу.

В корпусе 2, секция 4–3: выполняется разработка котлована пятой секции.

Полностью обустроена подбетонка в секциях 4 и 3. Фундаментная плита в секциях находится на стадии завершения.

ЖК «Легенда Марусино» расположен в д. Марусино, вблизи ул. Заречной, в г. Люберцы. В состав комплекса войдут два жилых корпуса, благоустроенные дворовые территории, новые проезды для автомобильного транспорта, подземный паркинг на 156 машино-мест. Во дворах разместят детские и спортивные площадки. По периметру комплекса устроят велосипедную дорожку. Помимо магазинов и квартир, в домах расположится физкультурно-оздоровительный комплекс, отделение почты и участковый пункт полиции.

В Московской области девелоперы вместе с жилыми домами строят всю необходимую инфрастуруру в рамках комплексного развития территорий.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.