В Подмосковье в первом ИЖС кластере России достроены дома

В первом ИЖС кластере России, который появился в Подмосковье, возвели дома. Московская область первой в стране ввела понятие кластеры ИЖС, установила нормы проектирования и разработала меры поддержки застройщиков, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Цель такого подхода — уйти от стихийной застройки хозспособом к сбалансированному развитию территорий с единым стилем строительства домов «под ключ», со всей необходимой инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой.

Кластер «Дмитров Дом» стартовал весной 2023 года. Сейчас министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию первых 10 индивидуальных домов и одного здания нежилого общественного назначения девелоперу проекта.

Всего в рамках проекта «Дмитров Дом» на территории более одной тысячи гектар построят боле 850 тыс. кв. метров индивидуального жилья. В кластере будет создана инфраструктура, сопоставимая с городской — несколько детских садов суммарно на 579 мест, школа для 1 202 учеников, поликлиника на 250 посещений в смену, магазины, кафе, рестораны и спортивные центры.

Индивидуальное жилищное строительство в Подмосковье — это совершенно новый формат загородной недвижимости с городским комфортом и собственной инфраструктурой. На территории региона реализуются 7 кластеров ИЖС в Дмитровском округе, Истре, округе Пушкинский, Наро-Фоминске, Чехове и Домодедове. Будет построено более 4,5 млн кв. метров индивидуального жилья, 19 детских садов, 15 школ, 6 поликлиник и 7 спортивных объектов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.