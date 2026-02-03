В Подмосковье в январе закрыли 8 нелегальных шиномонтажей

В январе 2026 года в Московской области ликвидировали восемь незаконных шиномонтажных мастерских, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Министерство имущественных отношений Московской области продолжает борьбу с нарушениями земельного законодательства. В январе 2026 года специалисты выявили и закрыли восемь шиномонтажных мастерских, работавших на участках, не предназначенных для такого вида деятельности.

С лета прошлого года в регионе выявлено 447 случаев незаконного использования земель. Всего за этот период закрыли 63 нелегальных шиномонтажа, из них четыре — в январе. Некоторые владельцы мастерских легализовали бизнес, изменив вид разрешенного использования земли. В январе в правовое поле перешли четыре автомастерские, всего за время проверок — 52.

Больше всего нелегальных шиномонтажей закрыли в Солнечногорске (5), Богородском и Ступино (по 4). Наибольшее число легализованных объектов — в Щелкове (7), Лосино-Петровском и Котельниках (по 4).

Министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов подчеркнул, что нарушения будут пресекаться, а нарушителей ждут штрафы и демонтаж построек. В качестве примера он привел случай в Пушкино, где шиномонтаж работал на участке, предназначенном для изготовления мебели. После претензии собственник прекратил деятельность.

В министерстве отметили, что практика регулярных проверок и пресечения нарушений продолжится.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.