В Подмосковье в январе устранили 76 случаев нецелевого использования земли

В январе в Московской области выявили и устранили 76 нарушений нецелевого использования земельных участков, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

В Московской области продолжается работа по выявлению и пресечению нецелевого использования земель. Министерство имущественных отношений региона ведет специальный реестр, в который внесено более 3570 участков с признаками нарушений. Реестр регулярно обновляется.

Министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов сообщил, что за 1,5 года действия проекта удалось устранить нарушения на 1 445 участках. На 884 участках прекратили незаконную деятельность, а у 561 участка изменили вид разрешенного использования в соответствии с законодательством. В январе текущего года инспекторы устранили нарушения на 76 участках.

В качестве примера в Ступино на участке с разрешением «под производственную базу» выявили шиномонтаж. После проверки собственнику выдали предписание, а данные направили в центр кадастровой оценки для пересчета стоимости. В результате владелец изменил назначение участка и стал легально вести бизнес.

Лучшие результаты по устранению нарушений показали Дмитровский округ, Балашиха и Богородский округ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.