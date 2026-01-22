В Подмосковье в 2026 году проведут массовую кадастровую оценку 4,2 млн участков

В 2026 году в Подмосковье пройдет государственная кадастровая оценка 4,2 млн земельных участков. Результаты будут использоваться для расчета налоговой базы и арендной платы с 1 января 2027 года, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Государственная кадастровая оценка в Подмосковье проводится каждые четыре года в соответствии с федеральным законом № 237-ФЗ. В 2026 году процедуру выполнит центр кадастровой оценки, подведомственный министерству имущественных отношений Московской области.

Министр имущественных отношений региона Тихон Фирсов отметил, что главная цель оценки — установить справедливую рыночную стоимость недвижимости для целей налогообложения и других финансовых обязательств. С начала 2026 года арендная плата за государственные, муниципальные и неразграниченные земельные участки будет определяться на основе их кадастровой стоимости, но это правило распространяется только на новые договоры аренды.

Важным новшеством станет использование Национальной системы пространственных данных (НСПД), что обеспечит прозрачный и безбумажный обмен актуальной информацией между центром кадастровой оценки, органом регистрации прав и ППК «Роскадастр».

Сведения о кадастровой стоимости можно получить через платформу НСПД, электронный сервис Росреестра, письменную выписку из ЕГРН в МФЦ или электронную выписку через портал Госуслуг.

Предыдущая кадастровая оценка в Подмосковье прошла в 2022–2023 годах и охватила 13,2 млн объектов, включая 4,1 млн земельных участков и 9,1 млн объектов капитального строительства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что благодаря центру содействия строительству в Подмосковье ввели в эксплуатацию 5 млн кв. метров коммерческих помещений.

«За прошедший 2024 год мы с 3,8 млн кв. метров ушли на 5 млн кв. метров введенных в эксплуатацию коммерческих площадей. Все это благодаря более гибкому отношению к тем, кто обращается к нам за помощью. Это говорит о том, что при желании и готовности к трансформации мы достигаем результатов в каждом направлении», — сказал Воробьев.