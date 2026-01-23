В Подмосковье в 2026 году отремонтируют более 130 социальных объектов

В 2026 году в Московской области планируют капитально отремонтировать свыше 130 социальных объектов, включая школы, детские сады, колледжи, спортивные и культурные учреждения, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» в 2026 году в Подмосковье проведут ремонт 97 образовательных учреждений. Среди них — 48 школ общей площадью более 200 тысяч квадратных метров, 37 детских садов, 9 колледжей и 3 объекта дополнительного образования.

В учебных заведениях обновят фасады, кровли, заменят инженерные сети и сантехническое оборудование, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Также учреждения оснастят современным учебным оборудованием и новой мебелью, сообщил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

В частности, по четыре школы отремонтируют в Серпухове, Пушкинском, Орехово-Зуевском, Щелкове, Богородском и Наро-Фоминском округах. Детские сады обновят в Балашихе, Воскресенске, Долгопрудном, Мытищах, Люберцах, Серпухове, Химках и других округах.

Кроме того, в 2026 году капитальный ремонт проведут на 12 объектах спорта и 23 объектах культуры.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«В этом году мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.