В Подмосковье в 2025 году сдали в аренду почти 48 га областной земли

В 2025 году в Подмосковье по итогам аукционов передали в аренду 47,6 гектара областной земли на сумму 40,9 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

В 2025 году министерство имущественных отношений Московской области передало в аренду 47,6 гектара областной земли. Земельные участки были реализованы по итогам аукционов, организованных комитетом по конкурентной политике региона. Общая сумма арендных платежей составила 40,9 млн рублей, что в 2,6 раза превышает стартовую цену.

Министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов отметил, что в аренду передали 25 участков для развития сельского хозяйства, коммерческих проектов, создания инфраструктуры придорожного сервиса, спорта, туризма и бытовых услуг. Большинство участков предназначено для сельскохозяйственного использования.

В ближайшие годы в городских и муниципальных округах Чехов, Жуковский, Раменский, Одинцовский, Клин, Сергиево-Посадский, Бронницы, Пушкинский и Дмитровский ожидается появление новых услуг и сельхозпроизводителей.

Принять участие в земельных аукционах могут как юридические, так и физические лица. Ознакомиться с характеристиками участков можно на интерактивной карте портала торгов Московской области ЕАСУЗ. Для участия требуется усиленная квалифицированная электронная подпись и регистрация на электронной площадке РТС-Тендер. После подачи заявки и проведения аукциона договор аренды подписывается в электронной форме и регистрируется в Росреестре специалистами минимущества.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.