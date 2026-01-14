В Подмосковье в 2025 году по гаражной амнистии зарегистрировали 6,6 тыс объектов

В 2025 году в Московской области зарегистрировали права на 6,6 тысячи объектов недвижимости по закону о гаражной амнистии, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

В 2025 году в Подмосковье по закону о гаражной амнистии зарегистрировали 6,6 тысячи объектов недвижимости. Из них 2061 объект — это капитальные гаражи, остальные — земельные участки общей площадью 122,5 тысячи квадратных метров, занятые такими гаражами.

Министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов отметил, что важно своевременно оформить права на объекты недвижимости, пока действует закон. По его словам, гаражная амнистия позволяет закрепить право собственности на имущество, построенное до принятия действующих норм законодательства.

С 1 сентября 2021 года в регионе зарегистрировали права на 31,6 тысячи объектов, включая 9,9 тысячи гаражей и 21,7 тысячи земельных участков площадью около 548,7 тысячи квадратных метров.

Для бесплатного оформления земли под гаражом необходимо, чтобы гараж был построен до конца 2004 года, участок ранее предоставлялся кооперативу или гражданину, были подтверждающие документы, а гараж имел фундамент. При отсутствии сведений о земельном участке в реестре нужно обратиться к кадастровому инженеру.

Программа действует до 1 сентября 2026 года. Оформить документы можно через региональный портал госуслуг Московской области, выбрав услугу «Предварительное согласование предоставления земельного участка».

