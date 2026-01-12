В Подмосковье в 2025 году оказали более 320 тысяч услуг в сфере земли и имущества

В 2025 году в Московской области предоставили свыше 320 тысяч государственных услуг в земельно-имущественной сфере, что на 43 тысячи больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Министр областного имущества Тихон Фирсов связал увеличение спроса с развитием цифровых технологий и переходом на электронную подачу заявок. По его словам, онлайн-сервисы позволяют жителям быстрее решать вопросы, связанные с недвижимостью и землевладением, а искусственный интеллект облегчает взаимодействие с органами власти.

Среди наиболее востребованных услуг выделили перераспределение земель (более 75 тысяч заявлений), предварительное согласование предоставления земельного участка (свыше 66 тысяч обращений) и предоставление земельных участков в аренду и собственность без аукциона (более 34 тысяч запросов). Ведомство продолжает совершенствовать цифровые сервисы для повышения качества обслуживания и удобства граждан и бизнеса.

Тихон Фирсов подчеркнул, что приоритетом министерства остается повышение комфорта для жителей региона и дальнейшее развитие электронных сервисов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.