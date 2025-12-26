В Подмосковье в 2025 году ликвидировали почти 2 тыс случаев самозахвата земли

В 2025 году в Московской области выявили и устранили 1 944 случая самозахвата муниципальных и государственных земель, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

В Московской области ежегодно ведется работа по пресечению незаконного захвата муниципальных и неразграниченных государственных земель. В 2025 году муниципальный земельный контроль устранил 1 944 случая самозахвата. Основной причиной нарушений стала установка заборов и ограждений, которыми граждане и организации расширяли свои участки за счет государственных территорий.

Министр имущественных отношений Подмосковья Тихон Фирсов отметил, что своевременное оформление права собственности на дополнительные площади помогает избежать штрафов и судебных разбирательств, а также способствует пополнению местных бюджетов. В 2025 году благодаря перераспределению земель бюджеты муниципалитетов региона получили 219 млн рублей.

В Дмитровском округе собственник незаконно увеличил участок на 700 кв. м, установив забор. После предупреждения инспекторов он переоформил землю официально, что позволило пополнить бюджет муниципалитета более чем на 785 тысяч рублей.

Лидерами по количеству урегулированных случаев самозахвата стали Богородский, Дмитровский и Орехово-Зуевский округа.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что на территории Московской области количество заброшенных и недостроенных зданий уменьшилось на 70%. По его словам, еще есть на виду такие здания, которые уродуют города. Нужно не просто добиваться судебных решений по ним, а сносить.

«Там должны рождаться парки, скверы или то, на что есть запрос у наших жителей», — сказал Воробьев.