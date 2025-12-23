В Подмосковье в 2025 году демонтировали более 3900 незаконных торговых объектов

В 2025 году в Московской области демонтировали 3 912 несанкционированных торговых объектов, которые работали без разрешений или нарушали требования, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В Московской области продолжается работа по наведению порядка в сфере уличной торговли. В 2025 году на территории региона демонтировали 3912 нестационарных торговых объектов, не соответствующих установленным требованиям или функционировавших без необходимых разрешений.

Демонтаж проводится в плановом режиме совместно с органами местного самоуправления. Такие меры позволяют ликвидировать нелегальные торговые точки, обеспечивать безопасность потребителей и соблюдать санитарные нормы.

Регион также активно борется с незаконной торговлей с помощью регулярного мониторинга и системы камер «Безопасный регион». С начала года с использованием видеонаблюдения выявили более 3 тысяч случаев нелегальной торговли, а сумма наложенных штрафов достигла 2,6 миллиона рублей.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области отмечает, что работа по трансформации торговой сферы продолжится в 2026 году. Совместное применение выездных проверок и современных систем видеонаблюдения помогает эффективно выявлять нарушения и поддерживать порядок в общественных пространствах региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам отслеживать состояние вылетных трасс и объектов нестационарной торговли.

«Очень важно в дальнейшем эту работу сопровождать. Очень надеюсь, что каждый глава такие вопиющие недоразумения, я бы так сказал, у себя на территории видит и готов их менять на новые», — сказал Воробьев.