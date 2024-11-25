В Подмосковье в 2024 году открыли 115 объектов социальной инфраструктуры

В текущем году мы уже ввели в обращение, открыли 115 объектов социальной инфраструктуры, сообщил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

«В текущем году мы уже ввели, открыли 115 объектов (социальной инфраструктуры – ред.). До конца года остается завершить 58 объектов. Это 23 объекта капитального строительства и 35 капитального ремонта. Также дополнительно 4 объекта планируем к досрочному вводу», – сказал Туровский на еженедельном совещании губернатора региона Андрея Воробьева с областным правительством и главами городских округов.

На представленной министром презентации уточняется, что до конца года планируется завершение строительства 23 объектов, включая 10 в сфере образования, 8 в здравоохранении, 3 в спорте и 2 в культуре.

Кроме того, до конца года будет завершен капитальный ремонт 35 объектов, среди которых 13 образовательных, 10 медицинских, 5 спортивных, 5 культурных и 2 административных.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.