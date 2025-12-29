В Подмосковье утверждены новые требования к ИЖС

Принято постановление Правительства Московской области, которым утверждены требования к развитию территорий индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Документ регулирует застройку в новых коттеджных и дачных поселках и затрагивает основные аспекты загородной жизни, сообщила пресс-служба Мособлархитектуры.

«Разрабатывая требования к ИЖС, мы руководствовались, прежде всего, целью улучшить качество жизни в загородных поселках, сформировать комфортную и безопасную среду, уйти от хаотичной застройки и „нарезки“ участков, не обеспеченных инфраструктурой. Потенциал развития индивидуального жилищного строительства в Подмосковье — 87 тыс. га. Это огромная площадь. И если к конкретному земельному участку нет возможности подвести свет, газ, воду, значит, развивать территорию не время», — отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Требования предусматривают взаимоувязанное размещение всех объектов в поселке — жилья, общественных зданий, инженерной инфраструктуры и других объектов. Минимальное расстояние от дома до границ земельного участка — 3 м. В поселках с численностью участков от 50 и больше должно быть не меньше двух въездов.

Территория ИЖС должна быть соединена с автодорогой общего пользования. Застройщик при проектировании обязан обеспечить непрерывность улично-дорожной сети внутри поселка и проезд транспорта ко всем объектам, а для пешеходов предусмотреть тротуары. Еще одно требование — твердое покрытие дорог.

Устанавливаются требования по обеспеченности жителей поселков гостевыми парковками. Принцип простой: чем меньше площадь земельных участков в поселке, тем больше нужно мест для временного хранения автомобилей. При этом не меньше пяти машиномест должно быть рядом с въездом в поселок.

Не менее 2,4% площади поселка необходимо отвести под размещение спортивных и детских игровых комплексов, а под общее обустройство — не менее 15% площади. В требованиях также предусмотрены площадки с контейнерами для твердых бытовых отходов и с бункерами для крупногабаритных отходов, а также пути подъезда и разворота транспорта для вывоза мусора. На всех территориях общего пользования должно быть наружное освещение.

Один из самых важных разделов новых требований — обеспеченность поселков инженерными коммуникациями: электроснабжением, газоснабжением, водоснабжением и водоотведением, связью. Минимальная расчетная потребность одного домовладения в электроэнергии — 15 кВт, в газоснабжении — 3,8 м3/час для домов площадью менее 200 кв. м и 7 м3/час для домов больше 200 м.

Водоснабжение в границах территории ИЖС обеспечивается организацией водозаборного узла и внутриплощадочных сетей. Минимальная расчетная потребность в воде на одно домовладение — 1,5 куб. м в сутки.

Водоотведение должно осуществляться либо с использованием централизованной канализации, либо локальных септиков глубокой биологической очистки. Устройство ливневой канализации — обязательно.

Требования также предусматривают меры по обеспечению общей и пожарной безопасности. В качестве источника противопожарного водоснабжения могут выступать сети водоснабжения, водные объекты, пожарные резервуары. А улично-дорожная сеть должна быть спроектирована таким образом, чтобы обеспечить беспрепятственный подъезд пожарной техники. Общая безопасность обеспечивается видеонаблюдением с подключением к системе «Безопасный регион».

С полным текстом документа можно ознакомиться на официальном сайте Правительства Московской области mosreg.ru.