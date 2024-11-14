В Подмосковье утверждены изменения при переводе сельскохозяйственных земель в ИЖС

В Московской области утверждены изменения в части перевода земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в частной собственности, при подготовке проекта генерального плана городского округа или внесении изменений, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Включение в границы населенных пунктов частных земельных участков сельскохозяйственного назначения для индивидуального жилищного строительства допускается только при условии обеспечения планируемого населения необходимой транспортной, социальной, инженерной инфраструктурой, при соблюдении нормативов Градостроительного проектирования Московской области. При этом, данные изменения не затрагивают земельные участки, относящиеся к особо ценным сельскохозяйственным угодиям.

Кроме того, запрещается отнесение частных земельных участков сельскохозяйственного назначения к функциональной зоне, предусматривающей ведение садоводства. Исключение составляют только те участки, вид разрешенного использования которых, согласно сведениям из ЕГРН, предусматривает ведение садоводства. Изменения не затронут территории, в отношении которых принято положительное решение на Градостроительном совете Московской области до 31 декабря этого года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.