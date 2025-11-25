В Подмосковье устранили более 1,2 тыс нарушений нецелевого землепользования

В Московской области продолжается активная работа над выявлением и пресечением случаев нецелевого использования земель. Нарушения целевого назначения устранены на 1 295 земельных участках, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Почти полтора года назад Минимуществом был создан реестр «МЗК. Нецелевое использование ЗУ», который является важным инструментом для организации эффективной системы надзора и контроля за соблюдением земельного законодательства на территории Московской области.

Наличие централизованного реестра позволяет эффективно контролировать процесс устранения нарушений земельного законодательства в региональном масштабе. Каждое выявленное нарушение отслеживается до момента полного устранения.

«В реестре «МЗК. Нецелевое использование ЗУ» зафиксировано 3 385 земельных участков, имеющих признаки нарушений целевого назначения. На сегодняшний день нарушения устранены на 1295 участках: на 780 из них прекращена незаконная деятельность, вид разрешенного использования земли изменен в отношении 515 участков», — уточнил министр имущественных отношений Тихон Фирсов.

К примеру, в д. Алабино Наро-Фоминского городского округа на участке площадью 6 987 кв. м, предназначенном под строительство производственной базы строительных материалов, собственник открыл автомастерскую. После выездного обследования мунземконтроль выдал предписание и инициировал пересчет кадастровой стоимости в сторону повышения, направив соответствующие документы в центр кадастровой оценки. Итог — незаконная деятельность прекращена, реклама демонтирована.

Наилучшие показатели по устранению нецелевого использования земельных участков продемонстрировали городские округа: Балашиха, где устранено нарушение на 84 участках земли, в Богородском — на 76 и в Щелкове — на 71.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.