В Подмосковье устранили 857 самозахватов земли за квартал

Муниципальный земельный контроль направлен на обеспечение законности в сфере землепользования. В январе–марте 2026 года в регионе устранили 857 самозахватов. Наибольшее число нарушений пресекли в Дмитровском муниципальном округе — 87 участков, в Кашире — 64, в Мытищах — 54.

«Самозахват — это самовольное занятие земельного участка без оформления соответствующих документов. За первые три месяца этого года уже устранено 857 самозахватов, большая часть — за счет перераспределения, в результате чего бюджеты округов пополнились на 117 млн рублей. Всего же на 2026 год установлено плановое задание по устранению самозахвата на 5543 земельных участках», — рассказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

В ведомстве напомнили, что узаконить использование земли можно через процедуру перераспределения при отсутствии ограничений. Это позволяет оформить участок в собственность и увеличить доходы муниципалитета.

Так, в Лобне после официального предостережения владелец оформил в собственность ранее занятый участок площадью 270 кв. м. Бюджет муниципалитета получил 535 442 рубля. В случае отказа собственнику пришлось бы освободить землю.

На базе ГБУ «БТИ Московской области» работает горячая линия для консультаций по вопросам устранения нарушений. Специалисты сопровождают правообладателей, а при необходимости инициируют внесение изменений в правила землепользования и застройки и генеральный план.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.