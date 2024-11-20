В Подмосковье устранено свыше 570 нарушений по нецелевому использованию земель

В 2024 году министерство имущественных отношений Московской области приступило к реализации масштабного проекта по борьбе с нецелевым использованием земельных участков, сообщает пресс-служба ведомства.

Для этой цели были отобраны категории нарушений, по которым наиболее часто обращаются жители: это осуществление коммерческой деятельности и предоставление различных услуг на землях под индивидуальное жилищное строительство и личное подсобное хозяйство (магазины, шиномонтажи, автосервисы, кафе и т. д.), а также размещение промышленной зоны на землях сельскохозяйственного назначения. Все это, согласно земельному Кодексу, относится к использованию земельного участка не в соответствии с его целевым назначением, исходя из его принадлежности к той или иной категории и вида разрешенного использования.

Задача ведомства заключается в пошаговом сопровождении работы муниципального земельного контроля вплоть до момента устранения нарушения, а также в оказании помощи собственникам земель в части приведения земельного участка в соответствии с земельным законодательством.

Так, в этом году из 2 538 земельных участков с выявленными нарушениями нецелевого использования уже устранено 571 нарушение, из них по 206 участкам изменен вид разрешенного использования в соответствие с фактической деятельностью; на 362 участках земли прекращено незаконное использование (земля используется в соответствие с ВРИ); на 3 участках объекты снесены по решению суда.

Жители Московской области могут подать обращение по нарушениям на предмет нецелевого использования земельных участков на портал «Добродел», а также через специально созданный сервис на портале «Народный инспектор». С начала 2024 года поступило 590 таких обращений, из них 78 через «Народный инспектор» по следующим тематикам: 52 — незаконное предоставление услуг (в частных домах открыты магазины, автосервисы, шиномонтажи, кафе и пр.), 22 — незаконная гостиничная деятельность на землях ИЖС, 4 — незаконное производство (в частном секторе или на сельхозземлях работают заводы).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.