В Подмосковье установлены зоны охраны усадьбы «Зенино»

Первое упоминание о территории усадьбы «Зенино» значится в писцовой книге за 1623 г. На тот период усадьба именуется как «Карнеево», принадлежала А. В. Измайлову. В 1634 г. передана в вотчину боярину В. В. Бутурлину. В 1827 г. имение было продано генерал-майору Н. А. Дивову — мужу дочери С. П. Румянцева — З. С. Дивовой. Именно с этого периода обширная усадьба стала наименоваться «Зенино». Вся территория, окружавшая барский дом и другие строения, разбита на несколько участков. С 1910 г. усадьба с прилегающей территорией передана управлению городской канализации с целью сооружения разливного канала сточных канализационных вод г. Москвы. Управление переоснастило территорию, перестроило все здания и строения под свои нужды. Возводены рабочий поселок, больница, административный корпус.

В целях обеспечения сохранности Объекта на сопряженной с ним территории установлены следующие зоны охраны. Охранная зона состоит из 1 участка, включает бывшую усадебную территорию, сохранившуюся фрагментарно, непосредственно примыкающую к утвержденным границам территории объекта культурного наследия. Запрещается строительство и реконструкция (расширение, надстройка) капитальных зданий и сооружений, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление историко-градостроительной и природной среды.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности состоит из 6 участков, режим использования которого разрешает реконструкцию, строительство и хозяйственную деятельность, определяет предельно допустимые параметры разрешенного строительства и требования к архитектурному решению зданий и сооружений с высотными ограничениями строительства не выше 15 метров.

Зона охраняемого природного ландшафта состоит из одного участка, включает бывшую усадебную территорию с фрагментом русла реки Пехорки и прибрежными лесопарковыми насаждениями, расположенную вдоль западной границы территории объекта культурного наследия и далее к югу, вдоль реки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.