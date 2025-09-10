В Подмосковье упростили согласование перепланировки жилья

Требований к проектам перепланировки стало меньше, а процесс получения услуги через региональный портал госуслуг Московской области — проще. Новый порядок закреплен в регламенте предоставления государственной услуги по согласованию переустройства и перепланировки помещения в многоквартирном доме. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Если раньше необходимо было представить проект перепланировки, подготовленный специализированной организацией, во всех случаях, то теперь для 90% перепланировок — если не затрагивается общедомовое имущество (несущие конструкции, инженерные коммуникации, фасады здания и др.) — достаточно пояснительной записки и плана «до» и «после».

Кроме того, упрощен порядок предоставления согласия на перепланировку других собственников помещения и совместно проживающих лиц. Оно необходимо, если квартирой владеют несколько собственников, или если в договоре социального найма квартиры указаны члены семьи нанимателя.

Раньше согласие других собственников и членов семьи нужно было предоставить в письменном виде, что создавало определенные сложности. Теперь при подаче заявления о согласовании перепланировки приходит уведомление в личный кабинет на региональном портале госуслуг. Для выражения мнения достаточно нажать кнопку «Согласен» или «Не согласен».

Еще одно изменение касается узаконивания ранее выполненной без согласованного проекта перепланировки. По старому регламенту сделать это можно было только через суд и экспертизу. Теперь появилась возможность легализовать перепланировку через региональный портал госуслуг. Для этого собственнику жилого помещения необходимо предоставить техническое заключение специализированной организации о допустимости и безопасности произведенных изменений.

Также при подаче заявления на перепланировку появилась возможность дозагрузки документов в личном кабинете. До принятых изменений выявление ошибки или недочета в документации влекло отказ в предоставлении услуги. Теперь же заявитель получит уведомление об ошибке в личном кабинете, а вместе с ним — и возможность исправить ошибку или дозагрузить недостающий документ в течение двух дней.

Финальный этап согласования — это регистрация перепланировки жилого помещения в Росреестре. Если раньше с заявлением о регистрации обращался собственник самостоятельно, то теперь пакет документов, в том числе акт о завершенном переустройстве и (или) перепланировке, направляет администрация. Для этого при подаче уведомления о завершении перепланировки необходимо приложить технический план помещения, выполненный кадастровым инженером, и оплатить государственную пошлину на сайте Росреестра.

Новый подход направлен на улучшение качества услуг Мособлархитектуры и повышение комфорта пользователей. Обновленный регламент снижает затраты собственников жилья, ускоряет процедуру согласования и уменьшает вероятность отказа по формальным причинам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.