В Подмосковье участнику СВО помогли сохранить единственное жилье

Реутовский суд признал недействительным кабальный договор займа, который участник СВО брал у индивидуального предпринимателя под залог недвижимости, и прекратил обременение на квартиру, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Боец СВО из Подмосковья получил тяжелое ранение и нуждался в дорогостоящем лечении. В апреле 2024 года он заключил с ИП нотариально удостоверенный договор займа на сумму 1 млн 370 тыс. рублей. В качестве залога заемщик указал имеющуюся у него квартиру в Реутове стоимостью более 6 млн рублей.

Военный выплатил 1,3 млн рублей, но следующий платеж не смог сделать вовремя. Тогда кредитор обратился в суд, потребовав взыскать с участника СВО всю сумму займа, проценты, а также обратить взыскание на заложенную квартиру.

В ходе разбирательства прокуратура выяснила, что договор займа был составлен с нарушениями. Кредитор фактически осуществлял микрофинансовую деятельность без соблюдения установленных законом требований. Кроме того, условия договора были кабальными, а фактическая сумма переданных средств оказалась значительно ниже указанной.

Прокурор города Реутова попросил признать договор недействительным. Суд удовлетворил этот иск. Прокуратура контролирует снятие незаконных обременений с квартиры и восстановление имущественных прав военнослужащего.

