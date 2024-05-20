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В Подмосковье три корпуса ЖК «Живописный» введены в эксплуатацию

Жилой комплекс «Живописный» возводят в Ленинском городском округе. В первой очереди строительства — четыре корпуса общей площадью 97 тыс. кв. метров на 1 078 квартир, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Корпус № 3, а также № 4.1 и 4.2 введены в эксплуатацию. Ведется строительство корпуса № 2: на финальной стадии устройство монолитных конструкций и наружная кладка. Ведутся работы по монтажу лифтов, кровли, фасадных систем. Продолжаются остекление, отделка мест общего пользования. Завершатся устройство наружных инженерных сетей.

ЖК «Живописный» от проекта ГК «Гранель» — гармоничный ансамбль жилых домов с объектами социальной и торгово-бытовой инфраструктуры. Комплекс возводится на территории 21 га. Рядом находятся Бутовский лесопарк, загородный клуб «Завидное», имение «Спасское». На территории комплекса предусмотрены три детских сада на 330 мест, поликлиника, подземные паркинги и другие объекты сферы услуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.