В Подмосковье строят жилье вместе с соцобъектами в рамках развития территорий

В Подмосковье строительство жилья ведется в рамках комплексного развития территорий со всей необходимой для комфортной жизни социальной инфраструктурой, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Так например, с начала года девелопер получил разрешение на строительство шести образовательных объектов на территории Московской области. В их число вошли два детских сада, три школы и один учебный корпус на 200 мест реконструируемой и уже действующей школы № 10 им. А. К. Астрахова в Мытищах.

Две школы на 1 100 мест каждая появятся в ЖК «Квартал Ивакино» в Химках и проекте «Пригород Лесное» в Ленинском городском округе. Вместе с тем девелопер получил разрешение и приступил к строительству уже четвертой школы на территории жилого комплекса «Люберцы», где смогут обучаться 1 650 детей.

Было получено разрешение на строительство детского сада в ЖК «Квартал Авиаторов» на 255 мест и второго детского сада для 350 воспитанников в проекте «Горки Парк». Девелопер приступил к строительству образовательных объектов. Школы и детские сады выполнят по индивидуальным проектам с учетом современных стандартов, все помещения укомплектуют мебелью и современным оборудованием, а прилегающие территории благоустроят — создадут зоны для активных игр, спорта и отдыха.

60 инвестиционных социальных объектов — школы, детские сады, медицинские учреждения — застройщики возводят за счет внебюджетных источников финансирования вместе с жилыми кварталами, обеспечивая тем самым комплексное и сбалансированное развитие территорий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.