В Подмосковье строят современный жилой комплекс ЖК «Героев»

сегодня в 11:30

В подмосковной Балашихе строят современный жилой комплекс ЖК «Героев». Девелопер «Главстрой Регионы» ведет работы сразу на нескольких объектах, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В корпусе 405 ведутся работы по устройству кровли, внутренних инженерных систем, черновой и чистовой отделки МОП и квартир, мокрого фасада. Идет монтаж светопрозрачных конструкций, лифтового оборудования.

В корпусе 406 продолжается устройство несущих конструкций и внутренних инженерных систем, работы по устройству кирпичной кладки наружных и внутренних стен, монтаж оконных блоков.

В корпусе № 407 ведется устройство несущий конструкций и кирпичной кладки наружных стен.

В корпусе № 408 идет устройство фундаментной плиты 1 секции и несущих конструкций подземной части 3,2 секции.

В детском саду на 220 мест продолжается устройство несущих конструкций. Общая площадь здания составит более 3,3 тыс. кв. метров. В нем будут располагаться групповые со спальнями, игровыми, раздевальными, буфетными, туалетными комнатами.

В школе на 1 320 мест идут работы по устройству кирпичной кладки, внутренних инженерных систем, кровли. Ведется монтаж светопрозрачных конструкций, лифтового оборудования.

ЖК «Героев» — это современный жилой комплекс, расположенный в удобном и благоустроенном районе, рядом с Ольгинским лесопарком. Здесь уже открыт детский сад на 250 мест, возводят еще одно дошкольное учреждение для 220 малышей и школы для 1 320 учеников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.