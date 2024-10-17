В Подмосковье строят новый микрорайон в 20 минутах от столицы

Главгосстройнадзор проверил ход строительства двух корпусов в составе жилого квартала «Богдановский лес» на юге Подмосковья. На данный момент строители уже завершили возведение подземной части многоэтажек, ведут устройство надземной части и монолитные работы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Корпуса 10.1 и 10.2 строят в рамках первой очереди с ноября 2023 года. Инспекторы фиксируют 18% готовности объектов.

Строительство ведется в графике. Финал — осенью 2025 года.

Жилой квартал располагается в 17 км от столицы. Параллельно на территории Подмосковья идет строительство Южно-Лыткаринской автодороги, после открытия которой до Москвы можно будет доехать всего за 20 минут.

Территорию нового микрорайона будут развивать комплексно. Здесь построят не только многоэтажки и оборудуют пространства для спорта и отдыха во дворах, но и возведут социальные объекты: 4 детских сада, 3 школы, поликлинику, физкультурно-оздоровительный комплекс и торгово-развлекательный центр.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работы по строительству продолжаются и после ввода объектов в эксплуатацию.

«Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов. Кроме того, прорабатываем маршруты общественного транспорта, чтобы во всех новостройках людям было удобно и комфортно жить», — сказал Воробьев.